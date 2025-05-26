Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir tır, Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan B.M. yönetimindeki 61 PE 377 plakalı pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen pikap, önünde giden 06 DUF 281 plakalı diğer bir tıra çarparak durabildi. Bu zincirleme kaza sonucunda, pikap sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan iki kişi daha yaralandı.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası, kullanılamaz hale gelen pikap ile iki tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.