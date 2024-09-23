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Trabzon'daki Sel ve Heyelan Sonrası Zarar Tespiti Devam Ediyor

Trabzon'da meydana gelen sel ve heyelanlar sonrası tarım arazileri ve fındık bahçelerinde büyük zarar oluştu, çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:43
Trabzon'daki Sel ve Heyelan Sonrası Zarar Tespiti Devam Ediyor

Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespiti Devam Ediyor

Trabzon'un Sürmene ve Yomra ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan olayları sonrası zarar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, Sürmene ilçesinde 175 dekar tarım arazisi, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesi zarar gördü.

Yağışın Etkileri ve İhbarlar

20 Eylül Cuma günü Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu sel ve heyelan olayları meydana geldi. Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD merkezine toplamda 339 ihbar yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar 722 personel ve 277 araç ile kapalı yol ve dere çalışmalarına müdahale edildi.

Etkilenen Alanlar ve Çalışmalar

Araklı, Arsin ve Sürmene'de 21 mahallede etüt çalışmaları yapıldığı, bu çalışmalar sonucunda 12 hanenin etkilendiği ve 11 konut ile 1 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi. Ayrıca, Sürmene'de 175 dekar tarım arazisinin, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinin etkilendiği belirtildi.

Altyapı ve İhtiyaçlar

Toplam 4 kilometre fiber hat yenilenirken, 187 abone için çalışmalar tamamlanmakta. Tüm ilçe ve mahallelerde enerji arızalarının giderildiği ve bazı haneler için hala onarım çalışmaları sürdüğü bildirildi. Türk Kızılay da 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 7 bin 750 içecek, 7 bin 650 ikramlık ve 3 bin 900 su dağıtımında bulundu.

Sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde dere yataklarını temizleme, yol onarımı ve tarım zararlarının tespiti konusunda tüm kurumlar ekipleriyle görev başında.

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