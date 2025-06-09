DOLAR
39,26 -0,2%
EURO
44,89 -0,17%
ALTIN
4.204,25 -0,19%
BITCOIN
4.328.453,57 -1,43%

Trabzon'daki Selde Hayatını Kaybeden Hüseyin Aydın Toprağa Verildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde selde hayatını kaybeden Hüseyin Aydın, düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 13:50
Trabzon'daki Selde Hayatını Kaybeden Hüseyin Aydın Toprağa Verildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen sel felaketi, bölgeyi derinden sarstı. Selde kaybolan ve dün Sera Gölü'nde bulunarak cenazesi törenle defnedilen Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından, ailesinin yaşadığı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Aydın'ın aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, öğle namazının ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. 3 Haziran'da gerçekleşen sel felaketinin ardından, Hüseyin Aydın'a yönelik arama çalışmaları 6 gün boyunca devam etmiş, nihayetinde Sera Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri