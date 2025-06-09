Trabzon'daki Selde Hayatını Kaybeden Hüseyin Aydın Toprağa Verildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen sel felaketi, bölgeyi derinden sarstı. Selde kaybolan ve dün Sera Gölü'nde bulunarak cenazesi törenle defnedilen Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından, ailesinin yaşadığı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Aydın'ın aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, öğle namazının ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. 3 Haziran'da gerçekleşen sel felaketinin ardından, Hüseyin Aydın'a yönelik arama çalışmaları 6 gün boyunca devam etmiş, nihayetinde Sera Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.