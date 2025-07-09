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Trabzon'daki Sera Gölü'nde Yüzer İş Makinesiyle Temizlik Başladı

Trabzon'un önemli turizm merkezi Sera Gölü'nde yüzey temizlik çalışmaları 30 tonluk yüzer iş makinesiyle gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:25
Trabzon'daki Sera Gölü'nde Yüzer İş Makinesiyle Temizlik Başladı

Trabzon'daki Sera Gölü'nde Temizlik Hamlesi

Trabzon'un önemli turizm noktalarından biri olan Sera Gölü'nde, yüzeydeki çöplerin temizliği için çalışmalar hız kazandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu önemli gölün temizliğini sağlamak amacıyla başlatılan projeleri duyurdu.

Temizlik Çalışmalarının Detayları

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapılan yazılı açıklamada, Sera Gölü'nde geçmişte 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizlik işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yılki çalışmalarda ise yüzer paletli amfibik ekskavatör kullanılarak göl yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi hedefleniyor.

Balta, ayrıca, yukarı havzada inşa edilen 7 tersip bendi ve Türkiye'de ilk kez bir gölü korumak amacıyla yapılan çökeltim havuzunun gölün doğal yapısına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Yeni Teknolojik Yaklaşımlar

Son olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, DSİ'nin envanterine yeni dahil olan 30 tonluk yüzer paletli ekskavatör kullanılarak göl yüzeyindeki yüzer çöplerin temizlenmeye başlandığı bildirildi. Balta, bu makinelerin, su yolları ve nehir deltalarının bakımında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

DSİ, bu özel iş makineleriyle ülkemizin su kaynaklarının korunması ve temizlenmesi adına projelerini sürdürmeye devam edecek.

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin...

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin temizliğine başlandı.

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin...

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin temizliğine başlandı.

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