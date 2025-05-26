Trabzon'daki Uçak Kazasında 62 İspanyol Asker Anıldı

Geçmişe Yolculuk: İspanyol Askerler Anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 22 yıl önce gerçekleşen trajik uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ve mürettebat düzenlenen törenle anıldı. Tören, ilçe merkezindeki Maçka Parkı'nda yer alan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Büyükelçi ve Askerlerin Katılımıyla Tören

Törende, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre ve beraberindekiler, anıta çelenk sundu. Ayrıca, İspanyol askerlerinin de katıldığı törende, İspanya'nın milli marşı okundu. Uçağın düştüğü bölge olan Pilav Dağı'ndaki anıt önünde yapılan ikinci törende ise kazada hayatını kaybeden askerler için anıta çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. İki ülkenin bayrakları da göndere çekildi.

Önemli Bir Bağlantı: Türkiye ve İspanya

Büyükelçi Latorre, düşen uçağın enkazını bulan emekli imam Sait Topçu ile de bir süre sohbet ederek, bu olayın uluslararası dostluğun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın üzerinden 22 yıl geçtiğini belirterek, "Bu törenle birlikte iki ülke arasında önemli bir dostluk köprüsü kuruldu." dedi.

Uçak kazasında, Afganistan'ın başkenti Kabil’de görev yapan İspanyol askerlerini taşıyan Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2003 tarihinde Trabzon'un Şahinkaya beldesinde bulunan Pilav Dağı'na düşmüştü. Bu feci kazada, 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile birlikte biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı. Uçağın düştüğü Maçka ilçesi Pilav Dağı'ndaki anıt önünde gerçekleştirilen törende, kazada ölen İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin bayrakları göndere çekildi, milli marşlar okundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı. Uçağın düştüğü Maçka ilçesi Pilav Dağı'ndaki anıt önünde gerçekleştirilen törende, kazada ölen İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin bayrakları göndere çekildi, milli marşlar okundu.