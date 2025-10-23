Trabzon'dan Gazze'ye 250 Ton İnsani Yardım: 10 Tır Yola Çıktı

Trabzon'da düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Gazze'ye gitmek üzere uğurlandı.

Kampanya ve işbirliği

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Gazze'ye Kardeşliği Taşıyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 250 ton insani yardım malzemesi toplandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, İsrail'in yıllardır Gazze'ye zulüm uyguladığını belirtti. Yıldırım, "Öncelikle Müslümanlar, Türkiye ve insan hakları savunucuları olarak gayret etmemiz lazım ki Gazze, Gazzelilerindir. Filistin toprakları Filistinlilerindir. 3 bin yıllık bir söylemi dile getirerek devam ediyorlarsa o zaman dünyada bugün sahip olunan toprakların hiçbiri bugünkü insanlara ait değil. Amerika’da Kızılderililer, Avustralya'da yerliler vardı." dedi.

Yıldırım ayrıca, "Bu barış sağlanana kadar Gazze yerle bir oldu. Bundan sonra yapılması gereken artık yeniden yapılanma, Gazzelilerin tekrar rahatlıkla, huzur içerisinde yaşayabilecekleri yuvalarını oluşturma ortamlarını sağlamak. Bizim iş makineleri Türk bayrakları ile Gazze sokaklarında enkaz kaldırıyor. Çalışabilenler fiziken orada, gidemeyenler gönülleriyle orada." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin çağrısı ve yardım noktaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kalıcı bir barış temennisinde bulunarak yardım kampanyasının sürdüğünü belirtti. Genç, "Yardım yapacak vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi Cemal Kamacı Spor Merkezi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi ve Pazarkapı Hanife Hatun Camisi'nde kurduğumuz merkezlere bu yardımı teslim ederken, temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemeleri, battaniye ve çadır gibi malzemeleri esas alarak desteklerini beliyoruz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise herkesi Gazze'ye yardıma davet ederek, "İnsan cebine koyduğuyla değil paylaştığıyla insandır. O anlamda her birimiz imkanlarımızı seferber ederek gücümüzden, imkanlarımızdan orada açlık ve sefalet çekerek öldürülen insanlara destek olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplumsal destek

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, yazdıkları mektupları Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere tır şoförlerine teslim etti.

Yapılan duaların ardından insani yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Gazze'ye doğru uğurlandı.

