Trabzon'dan Gazze'ye 250 Ton İnsani Yardım: 10 Tır Yola Çıktı

Trabzon'da toplanan 250 ton insani yardım malzemesini taşıyan 10 tır, "Gazze'ye Kardeşliği Taşıyoruz" kampanyası kapsamında Gazze'ye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:30
Trabzon'dan Gazze'ye 250 Ton İnsani Yardım: 10 Tır Yola Çıktı

Trabzon'dan Gazze'ye 250 Ton İnsani Yardım: 10 Tır Yola Çıktı

Trabzon'da düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Gazze'ye gitmek üzere uğurlandı.

Kampanya ve işbirliği

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Gazze'ye Kardeşliği Taşıyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 250 ton insani yardım malzemesi toplandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, İsrail'in yıllardır Gazze'ye zulüm uyguladığını belirtti. Yıldırım, "Öncelikle Müslümanlar, Türkiye ve insan hakları savunucuları olarak gayret etmemiz lazım ki Gazze, Gazzelilerindir. Filistin toprakları Filistinlilerindir. 3 bin yıllık bir söylemi dile getirerek devam ediyorlarsa o zaman dünyada bugün sahip olunan toprakların hiçbiri bugünkü insanlara ait değil. Amerika’da Kızılderililer, Avustralya'da yerliler vardı." dedi.

Yıldırım ayrıca, "Bu barış sağlanana kadar Gazze yerle bir oldu. Bundan sonra yapılması gereken artık yeniden yapılanma, Gazzelilerin tekrar rahatlıkla, huzur içerisinde yaşayabilecekleri yuvalarını oluşturma ortamlarını sağlamak. Bizim iş makineleri Türk bayrakları ile Gazze sokaklarında enkaz kaldırıyor. Çalışabilenler fiziken orada, gidemeyenler gönülleriyle orada." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin çağrısı ve yardım noktaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kalıcı bir barış temennisinde bulunarak yardım kampanyasının sürdüğünü belirtti. Genç, "Yardım yapacak vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi Cemal Kamacı Spor Merkezi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi ve Pazarkapı Hanife Hatun Camisi'nde kurduğumuz merkezlere bu yardımı teslim ederken, temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemeleri, battaniye ve çadır gibi malzemeleri esas alarak desteklerini beliyoruz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise herkesi Gazze'ye yardıma davet ederek, "İnsan cebine koyduğuyla değil paylaştığıyla insandır. O anlamda her birimiz imkanlarımızı seferber ederek gücümüzden, imkanlarımızdan orada açlık ve sefalet çekerek öldürülen insanlara destek olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplumsal destek

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, yazdıkları mektupları Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere tır şoförlerine teslim etti.

Yapılan duaların ardından insani yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Gazze'ye doğru uğurlandı.

Trabzon'da düzenlenen kampanya ile toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 10 tır...

Trabzon'da düzenlenen kampanya ile toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 10 tır, Gazze'ye gitmek üzere hareket etti. Yardımları taşıyacak tırların Gazze'ye gidişi öncesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde program düzenlendi.

Trabzon'da düzenlenen kampanya ile toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 10 tır...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Ali Mahir Başarır: 2026 Bütçesinin Yüzde 50'si Faize Gidiyor
6
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
7
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde