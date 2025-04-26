Trabzon'dan Muş'a Gelen Fotoğraf Tutkunları Ters Laleleri Görüntüledi

Trabzon'dan Farklı Bir Deneyim

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesinde endemik tür olan ters laleleri görüntülemek üzere bir araya geldi. Toplamda 94 kişilik bir grup, bu eşsiz doğa manzarasını yakalamak amacıyla zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Zorlu Tırmanış ve Eşsiz Manzara

Grup üyeleri, 2 saatlik bir tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede lalelerin yarattığı muhteşem manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı. Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü Başkanı Abdullah Tosun, doğa sevgisinin, birçok güçlüğü aşmalarını sağladığını belirtti.

Doğa Sevgisi ve Fotoğraf Tutkusu

Tosun, "Fotoğraf çekmeyi seven yaklaşık 400 kişilik grubumuz var. 2 yıl önce yine ters laleleri görüntülemek için buraya gelmiştik. Bugün de 94 kişilik bir ekiple Muş'a geldik. Ekibimizin bazı üyeleri burayı ilk kez görme fırsatı buldu. Bölgemizde birçok endemik bitki var ama ters lale gibisi yok." dedi.

Doğanın İyileştirici Etkisi

Doğayı görüntülemenin eşsiz bir deneyim olduğunu ifade eden Tosun, doğaya giden insanların, yoğun iş temposunun ardından psikolojik olarak rahatladığını vurguladı. Muş'ta doğaya, tarihe ve sanata büyük değer verildiğini belirten Tosun, bu değerleri fotoğraflara yansıttıklarını dile getirdi.

Tarih ve Kültür Gezisi Planları

Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü İkinci Başkanı Murat Albayrak, kulübün kuruluş tarihinden itibaren en kalabalık geziyi gerçekleştirdiklerini, ters laleleri tatil dönemine denk getirerek görüntüleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Albayrak, kentteki tarihi yerleri de gezmeyi planladıklarını ekledi.

Yerel Dernek Destekliyor

Muş Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kenan Demir de Trabzon'dan gelen fotoğraf tutkunlarının, Muş'un tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini keşfettiğini belirtti.

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleleri görüntüledi.

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleleri görüntüledi.