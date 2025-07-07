Trabzon Kültür Yolu Festivali Üçüncü Gün Etkinlikleriyle Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde etkileyici etkinliklerle dolu. Festival kapsamında düzenlenen "Müzede Drama" ve "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleri büyük ilgiyle karşılandı.
Müzede Drama Etkinliği
Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan "Müzede Drama", Trabzon Müzesi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı. Proje yöneticisi Cem Kaynar, bu etkinliğin daha önce de başarılı bir şekilde yapıldığını ve çocukların etkinlikten memnun kaldığını ifade etti. Kaynar, çocuklara yakın ve uzak tarihi eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.
"Projenin esas amacı, bilişim çağında çocukların çeşitli bilgilere hızlıca ulaşabilmesi, ancak müzelerin bu tarihî anlatımda önemli yer tuttuğunu unutmamak" Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinliğinde ise çocuklar, Hacivat ve Karagöz figürlerinin resimlerini çizerek çıkartmalar yaptı. Etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını geliştirme ve geleneksel kültürü tanıma fırsatı sundu. Etkinlikte, Ferda Gülsüm Kaynar ve Saadet Karaca da uygulayıcı olarak yer aldı. Festivalin devam eden etkinlikleri, çocuklara hem eğlence hem de bilgi sunmaya devam ediyor. Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde "Müzede Drama" ile "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleriyle devam etti. Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Drama" etkinliğinde, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı. Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde "Müzede Drama" ile "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleriyle devam etti. Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Drama" etkinliğinde, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı.
Hacivat ve Karagöz Atölyesi
Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinliğinde ise çocuklar, Hacivat ve Karagöz figürlerinin resimlerini çizerek çıkartmalar yaptı. Etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını geliştirme ve geleneksel kültürü tanıma fırsatı sundu.
Etkinlikte, Ferda Gülsüm Kaynar ve Saadet Karaca da uygulayıcı olarak yer aldı. Festivalin devam eden etkinlikleri, çocuklara hem eğlence hem de bilgi sunmaya devam ediyor.
Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde "Müzede Drama" ile "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleriyle devam etti. Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Drama" etkinliğinde, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı.
Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde "Müzede Drama" ile "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleriyle devam etti. Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Drama" etkinliğinde, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı.