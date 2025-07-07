Trabzon Kültür Yolu Festivali Üçüncü Gün Etkinlikleriyle Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde etkileyici etkinliklerle dolu. Festival kapsamında düzenlenen "Müzede Drama" ve "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleri büyük ilgiyle karşılandı.

Müzede Drama Etkinliği

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan "Müzede Drama", Trabzon Müzesi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı. Proje yöneticisi Cem Kaynar, bu etkinliğin daha önce de başarılı bir şekilde yapıldığını ve çocukların etkinlikten memnun kaldığını ifade etti. Kaynar, çocuklara yakın ve uzak tarihi eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.