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Trabzon'un Of İlçesinde Şiddetli Yağışlar Taşkınlara Neden Oldu

Of ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, taşkınlara ve trafik sorunlarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:45
Trabzon'un Of İlçesinde Şiddetli Yağışlar Taşkınlara Neden Oldu

Yağışların Etkisi

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, ciddi su taşkınlarına yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan aralıklarla yağan yağmur, kısa sürede etkisini artırarak ilçe genelinde su seviyelerinin yükselmesine sebep oldu.

İrfanlı Mahallesi ve Acil Çalışmalar

Özellikle İrfanlı Mahallesi'nde yer alan derelerde su seviyesi yükselirken, yerel belediye ekipleri tıkanan menfezlerin açılması için hızla harekete geçti. Bu çalışmaların, olası su baskınlarını önlemek adına hayati önemi bulunuyor.

Trafik Sorunları

Yağışların etkisiyle birlikte ilçedeki Karadeniz Sahil Yolu güzergâhında da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler, yol koşullarına dikkat etmelidir.

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