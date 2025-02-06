Trabzon ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Kar Yağışı Eğitimi Vurdu

Trabzon ve Giresun'un çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, eğitime 1 günlük ara verilmesine yol açtı. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Maçka, Şalpazarı ve Hayrat ilçelerindeki taşımalı eğitime yarın için ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Değirmencik ve Taştepe ilk ve ortaokullarında, Çaykara ilçesindeki Taşkıran, Uzungöl ve Karaçam mahallelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verileceği ifade edildi.

Sürmene ilçesinde de bazı eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Oylum İlkokulu, Küçükdere Enver-Dursun Yılmaz, Ormanseven ve Aşağı Aksu ilk ve ortaokullarında eğitim durduruldu.

Bu kapsamda, Yomra ilçesinde de bir dizi okulda eğitime ara verilerek, Çamlıyurt ilkokulu, Özdil ilkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaptan Ortaokulu, Özdil İmam Hatip Ortaokulu ile Özdil Çok Programlı Lisesi'nin eğitimine 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Giresun'da Kar Engeli

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm okullarda 7 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Merkez ve çevre ilçelerdeki köy okullarında da eğitime ara verilecekken, Bulancak ilçesinin Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç diğer tüm köy okullarında da eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca Eynesil ilçesinin Ören beldesindeki tüm okullarda eğitim durdurulacak, ilçe merkezlerindeki okullar ise Cuma günü için taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri idari izinli sayacak.

Doğankent ilçesindeki Çatak köyü ve Süttaşı Mahallesi'ndeki okullarda da eğitime ara vereleceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli olacağı ifade edildi.