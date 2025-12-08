Trabzon Yalı Mahallesi'nde Yalı Camii Fotoğraf Panosu Geleneği

Hüzün ve Hatıra Yan Yana: Yalı Camii'nde Fotoğraf Geleneği

Yalı Mahallesi'nde yıllardır süren anlamlı bir gelenek, mahalle sakinlerinin geçmişe bağlılığını canlı tutuyor. Mahallede hayatını kaybeden vatandaşların fotoğrafları Yalı Camii'nin avlusundaki özel bir duvarda oluşturulan fotoğraf panosuna asılarak ölümsüzleştiriliyor. Her kare, geride kalanlara bir yüzü, bir tebessümü, bir hatırayı yeniden hatırlatıyor.

Yıllık mevlit ve duygusal anlar

Mahalle sakinleri, yıl boyunca vefat eden vatandaşlar için düzenlenen mevlit programında bir araya geliyor. Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından fotoğraf panosu ziyaret ediliyor; pano başında mahalleliler yakınlarını ve komşularını rahmetle anıyor. Bu uygulama sayesinde yıllar önce vefat eden kişilerin hatıraları canlı tutuluyor.

Yalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Karaçomak ise uygulamanın bölge kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekiyor: "Başka şehirlerde böyle bir gelenek var mı bilemeyiz ama Trabzon’da sadece bizim mahallemizde var. Faroz Sosyal Kültür Derneği başkanımızın düşündüğü bir gelenek. Burada camiye gelenler otururken namaz vaktini beklerken eski insanlarımızı yâd etmek için hazırlanan bir pano. Onlarla ilgili anılar konuşuluyor. Gençlerimiz bile bu kim dediği zaman anlatabiliyoruz. Eskilerimizi yaşıyoruz, anılarımızı canlandırıyoruz. Belki ahirete intikal etmiş olabilirler ama bu şekilde gönlümüzde yaşatıyoruz. Her yıl vefat edenleri de ekleyerek bu işi devam ettiriyoruz. Her yıla Farozlu olup hayatını kaybeden büyüklerimiz için mevlit düzenliyoruz. Bu panoyu ister istemez değiştiriyoruz. Keşke değiştirmesek. Vefat eden büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı bu panoya eklemek zorundayız. Bu Faroz‘un ayrıcalığıdır. Başka mahalleden gelenler çok güzel olmuş diyorlar. Faroz‘un bir ayrıcalığı vardır. Elimize geçen herkesin fotoğrafını koyuyoruz. Başka resim olduğu zaman da biz onu ilave ediyoruz. 150 sene öncesinden de gelen resimlerimiz var. Bütün vatandaşlarımızın resimlerini buraya koyuyoruz ve bunları anıyoruz"

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YALI MAHALLESİ’NDE YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN HÜZÜNLÜ AMA BİR O KADAR DA ANLAMLI BİR GELENEK, GÖRENLERİN KALBİNE DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR. MAHALLEDE VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN FOTOĞRAFLARI, YALI CAMİİ’NİN AVLUSUNDA YILLARDIR AYNI DUVARDA SESSİZCE YERİNİ ALIYOR. HER BİR KARE, GERİDE KALANLARA BİR YÜZÜ, BİR TEBESSÜMÜ, BİR HATIRAYI YENİDEN HATIRLATIYOR.