Trabzonlu Motosiklet Tutkunları 28 Günde 11 Bin km ile Umre'ye Ulaştı

Trabzon'un Of ilçesinden Ali Kurt ve Kerem Değirmenci, motosikletle 5 ülke aşarak 28 günde 11 bin km yapıp Umre'yi tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:17
Trabzonlu Motosiklet Tutkunları 28 Günde 11 Bin km ile Umre'ye Ulaştı

Trabzonlu iki arkadaşın iki teker üzerinde Umre serüveni

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ali Kurt ile Kerem Değirmenci, motosikletleriyle çıktıkları Umre yolculuğunu başarıyla tamamladı. 28 gün süren seyahatte ikili, değişken iklim koşullarına ve sınır geçişlerine rağmen kutsal topraklara gidip geri dönerek toplam 11 bin kilometre kat etti.

Yolculuk ve rota

Of'tan başlayan yolculukta Türkiye'den çıkarak 5 ülke geçen Kurt ve Değirmenci, Asya ve Orta Doğu'nun farklı noktalarından ilerledi. Yüzlerce yerleşim birimini geride bırakan ekip, zorlu parkurların ve uzun sürüş saatlerinin ardından Mekke'ye ulaştı, Umre ibadetlerini yerine getirdi ve dönüş yoluna geçti. Dönüş rotası kapsamında ekip, Irak üzerinden Türkiye'ye girip Diyarbakır üzerinden Of'a döndü.

Sürücülerin sözleri

Ali Kurt yolculuğun manevi ve unutulmaz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kerem Değirmenci arkadaşımla beraber istişare yaptık. Aslında benim niyetim motosikletimle beraber uluslararası düzeyde seyahatimi ilk önce Allah'ın evi Harem-İ Şerif'e yapmak istemiştim. Nasip oldu, planlamamızı yaptık. İklim şartlarını da göz önüne alarak seyahate çıktık. Kazasız belasız bir şekilde güzel bir seyahat halinde mükemmel bir yolculuk yaptım".

İkili yolculuğun detaylarını anlatırken Kurt, "İki teker üzerinde seyahat anlatılmaz. Çok soran oldu. İki teker tutkunları bunu daha iyi bilir. Dört tekerlilere biz ne söylersek söyleyelim bunu izah edemeyiz. Yaşamak lazım. Bunun keyfi konforu hiçbir şeyde yoktur. Biz seyahat planlamamızı yaparken Suriye'de problem vardı. Irak Türkiye plakalı motosikletlerin girişine müsaade etmedi. Daha önceden bu seyahati yapan arkadaşlarım vardı onlar bu yolculuğu tamamladı. Onların çizdiği bu yolda biz de birkaç değişiklik yaparak İran üzerinden 28 gün 11 bin kilometre yol yaptık. 5 ülke geçtik. Arap Yarımadasını hemen hemen ziyaret etme imkanı bulduk. Dönüşümüzü Irak üzerinden yaptık. Girişte müsaade etmediler ama çıkışımızı oradan yapmak zorunda kaldık. Diyarbakır üzerinden tekrar dönüşümüzü sağladık" dedi.

Hedeflerine ve yaşadıkları dostluklara da değinen Kurt, "İran'da bizi çok güzel ağırladılar. Onlara kucak dolusu selamları söylüyorum. İnanılmaz bir yer. Çok güzel dostluklar, çok güzel hikayeler yaşadık. Sosyal medya hesaplarımızda bazı hikayelerimizi paylaştık. Arabistan, Ürdün, Irak'ta çok güzel dostluklar edindik. Arkadaşım erken dönüyoruz ama bana keşke diyeceksiniz demişti. İş yoğunluğumuzdan dolayı erken döndük. Orada Türklere karşı ciddi bir duygu patlaması var. Bizleri çok seviyorlar. Allah nasip ederse Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan üzerinden inşallah önümüzdeki sene Orta Asya'yı gezeceğiz. Motorum artık Hacı unvanını aldı. Aynı şekilde dünya turuna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Kurt ve Kerem Değirmenci, zorlu sınavlardan geçerek tamamladıkları 11 bin kilometrelik Umre yolculuğunu Of'ta sonlandırdı; hedefleri arasında ise Orta Asya ve dünya turu bulunuyor.

TRABZON’UN OF İLÇESİNDE YAŞAYAN ALİ KURT İLE KEREM DEĞİRMENCİ, MOTOSİKLETLE ÇIKTIKLARI VE 5 ÜLKEYİ...

TRABZON’UN OF İLÇESİNDE YAŞAYAN ALİ KURT İLE KEREM DEĞİRMENCİ, MOTOSİKLETLE ÇIKTIKLARI VE 5 ÜLKEYİ AŞARAK 28 GÜNDE TAMAMLADIKLARI UMRE YOLCULUĞUNDA, 11 BİN KİLOMETREYİ İKİ TEKER ÜZERİNDE KAT ETTİ.

TRABZON’UN OF İLÇESİNDE YAŞAYAN ALİ KURT İLE KEREM DEĞİRMENCİ, MOTOSİKLETLE ÇIKTIKLARI VE 5 ÜLKEYİ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kocaeli'de Oğlu Bıçaklanarak Öldü — Baba: "Babalığımı Aldılar"
7
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak