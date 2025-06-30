Trabzonspor'un Tarihine Şiirlerle Yolculuk: Mustafa Demir'in Yeni Kitabı Tanıtıldı

'Dünden Bugüne Şiirlerle ve Fotoğraflarla Trabzonspor' Kitabı Tanıtıldı

Trabzonspor'un 40 yıllık tarihi boyunca, bordo-mavili takıma yazılmış şiir ve fotoğrafları bir araya getiren Mustafa Demir, 'Dünden Bugüne Şiirlerle ve Fotoğraflarla Trabzonspor' kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Bu ilham verici eser, kulübün kuruluşundan günümüze kadar, 2025 yılına ait 19 yaş altı takımına yazılan şiirle sona eriyor. Kitap, 180 şiir, 180 fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşuyor.

Tanıtım Toplantısı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Mustafa Demir, bu kitabın 40 yıllık birikiminin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Demir, kitabının Trabzonspor tarihinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Çalışmamın Trabzonspor tarihinde bir ilk olma özelliği vardır. Kırk yılı aşan süre zarfında kulübe gönül verenlerin yazdığı şiir ve destansı sözleri bir araya getirdim," şeklinde açıklamada bulundu.

Taraftarların Duygu ve Düşünceleri

Kitabında, Trabzonspor taraftarlarının duygu ve düşüncelerine yer veren Demir, bu eserinde kişilerin görüşlerine 'noktasına dahi dokunulmamıştır' ifadesini kullanarak şunları ekledi: "Dünyadaki ülkelerden Trabzonspor sevdalılarının, futbolcusuna, teknik adamına, başkanına ve tüm takım unsurlarına yönelik duygu ve düşüncelerini kaleme aldım. Başarı halinde övgülerini, başarısızlık halinde ise sitemlerini içeren yazıları kitabıma aktardım."

Yaklaşık 40 yıldır bordo-mavili takımla ilgili araştırmalar yapan Mustafa Demir'in (fotoğrafta) Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne yazılmış şiir ile fotoğrafları derlediği "Dünden Bugüne Şiirlerle ve Fotoğraflarla Trabzonspor" kitabının tanıtımı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Yaklaşık 40 yıldır bordo-mavili takımla ilgili araştırmalar yapan Mustafa Demir'in (fotoğrafta) Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne yazılmış şiir ile fotoğrafları derlediği "Dünden Bugüne Şiirlerle ve Fotoğraflarla Trabzonspor" kitabının tanıtımı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen etkinlikte yapıldı.