Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı İçin 81 İl Valisiyle VKS Toplantısı

Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı toplantısı yapıldı

Toplantı ve hedefler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile 81 ilin valisinin katılımıyla düzenlenen Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, toplantıya dair duyuruyu NSosyal hesabından paylaştı ve trafikte sade, anlaşılır bir işaretleme sistemine geçiş hedeflediklerini belirtti.

Protokol, genelge ve saha çalışmaları

Yerlikaya, trafikte düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla 16 Ağustos 2025'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlattı. Bu genelge kapsamında karayollarındaki hız sınırlarından anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskun mahal levhalarına kadar tüm işaretlemelerin yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, ayrıca 6 Ekim'de İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"'ne atıfta bulundu. Buna göre, artık her ilde valilerin başkanlığında Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacak ve vali yardımcılarının koordinasyonunda belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan çalışma grupları sahada görev yapacak.

"Trafik güvenliği, sadece bir ulaşım konusu değil, her şeyden önce insan hayatının korunmasıdır. Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz."

Bakan Uraloğlu'nun değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da VKS toplantısına dair paylaşımında, İçişleri Bakanı ile birlikte Yeni Trafik Düzenlemesi konusunu kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi. Uraloğlu, toplantıda trafik güvenliğini artıracak, ulaşımda düzeni ve etkinliği güçlendirecek adımların değerlendirildiğini belirtti.

"Yollarımızda güveni tesis etmek, ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamak ve insan odaklı bir trafik kültürünü yaygınlaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı, yol işaretlemelerinin sadeleştirilmesi, hız sınırlarında yeknesaklık sağlanması ve saha uygulamalarının koordinasyonuna yönelik somut adımların atılması yönünde kararlar içeriyor. Uygulamanın il düzeyinde kurulacak komisyonlarla sahada hayata geçirilmesi planlanıyor.

