Trafik kazası geçiren Mustafa Destici hastaneden taburcu oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat'ta seçim çalışmaları sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Dün sabah Sivas'taki toplantılarından sonra Tokat Reşadiye'deki programları için yola çıkan Destici, kaza sonrasında Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılmış ve buradaki tedavinin ardından Tokat'taki bir hastaneye sevk edilmişti.





Mustafa Destici, kaza sonrasında yaptığı açıklamada, "Niksar'ı geçtikten sonra yağış da vardı, bizden önce aynı yol üzerinde beş kaza daha olmuş. Arabamız bir anda sağa doğru kontrolden çıktı. Biraz sağa sola savrulduktan sonra şoförümüz sağa doğru kırınca kanala düştü. Ondan sonra istinat duvarına çarparak durabildi." şeklinde olayı anlatmıştı.

Destici, kaza sonrasında başta Vali Numan Hatipoğlu olmak üzere il müdürü, başhekim, hastane ekibi ve doktorlara teşekkür ederek, "Allah bir daha ne bize ne de bir başka arkadaşımıza böyle bir kaza yaşatsın." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Mustafa Destici, hastaneden ayrılarak Ankara'ya geçtiği bilgisi geldi.