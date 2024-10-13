Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Betül Önderoğlu'nun Cenazesi Dualarla Uğurlandı

Geçtiğimiz gün geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Betül Önderoğlu, AK Parti'nin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İkindi Namazından Sonra Cenaze Töreni

Önderoğlu için düzenlenen cenaze namazı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Törene birçok önemli isim katıldı.

Cenazeye Katılanlar

Cenaze törenine, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran gibi isimler katıldı. Ayrıca, birçok milletvekili de cenazeye şeref verdiler.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Betül Önderoğlu, Ankara'da dün akşam bir trafik kazasında yaralanmış ve maalesef hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi, sevenleri ve dostları tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Önderoğlu'nun ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.