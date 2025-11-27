Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak Kayseri'de Toprağa Verildi

Kahramanmaraş’taki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Ramazan Daylak, Kahramanmaraş’taki törenin ardından Kayseri Pınarbaşı’nda toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:12
Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak Kayseri'de Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak Kayseri'de Toprağa Verildi

Kaza ve Müdahale

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Ramazan Daylak, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak’ın (28) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Daylak yaralandı.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Daylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören ve Defin

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseriye gönderildi. Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak toprağa verildi.

Cenaze namazına, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İsmet Demirgürelli ile il ve ilçe protokolü katıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN DAYLAK...

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN DAYLAK, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

CENAZE NAMAZINA, PINARBAŞI KAYMAKAMI SALİH AĞAR, KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTAN YARDIMCISI ALBAY...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı
3
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
4
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
5
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
6
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
7
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?