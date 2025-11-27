Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak Kayseri'de Toprağa Verildi

Kaza ve Müdahale

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Ramazan Daylak, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak’ın (28) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Daylak yaralandı.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Daylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören ve Defin

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseriye gönderildi. Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak toprağa verildi.

Cenaze namazına, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İsmet Demirgürelli ile il ve ilçe protokolü katıldı.

