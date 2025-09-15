Trafikte Motosiklet Güvenliği: Uzmandan 'Tam Korumalı Ekipman' Uyarısı

İsmet Öztaylan, yalnızca kask zorunluluğunun yeterli olmadığını belirterek motosiklet sürücülerine tam korumalı ekipman uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:12
Motosiklet Güvenliği Eğitmeninden kritik çağrı

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, motosiklet kullanıcıları için yalnızca kask zorunluluğunun yeterli olmadığını, tam korumalı ekipman ile bu araçlara binilmesi gerektiğini söyledi.

Haber: MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Anadolu Ajansı

Motosiklet kullanıcıları için yalnızca kask zorunluluğu yeterli görülmezken bu araçlara tam korumalı ekipmanla binilmesi gerekiyor. Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

