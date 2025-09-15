Trafikte Motosiklet Güvenliği: Uzmandan "Tam Korumalı" Ekipman Uyarısı

Motosiklet Güvenliği Eğitmeninden kritik çağrı

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, motosiklet kullanıcıları için yalnızca kask zorunluluğunun yeterli olmadığını, tam korumalı ekipman ile bu araçlara binilmesi gerektiğini söyledi.

Haber: MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Anadolu Ajansı

