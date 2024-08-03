Traktörüyle Fenerbahçe Yazdı, Ali Koç'la Maç İzlemeye Gitme Fırsatı Buldu

Traktörle Tarlasına 'Fenerbahçe' Yazdı

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Bilal Yeşil, 24 yaşında bir veteriner teknikeri olarak tarlasına traktörüyle dev harflerle 'Fenerbahçe' yazdı. Dronla çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak dikkatleri üzerime çekmeyi başardı. Ali Koç'tan Beklenmedik Davet

Birkaç gün sonra, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un telefonuyla özel bir davet aldı. Hayatında ilk kez Fenerbahçe Stadyumu’na gitmeye hazırlanan Yeşil, bu anı ölümsüzleştirmek için Koç’tan aldığı imzalı formayı çerçevelemeyi düşünüyor.

Duymayı Hayal Bile Edemeyeceği Bir Telefon

Yeşil, Koç’un kendisini aradığında büyük bir şok yaşadığını, öncelikle tanıyıp tanımadığını sorguladığını ifade etti. Koç’un, yaptığı şeyin önemini vurguladığını ve Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu belirttiğini belirtti.

Başkan Koç'un davetiyle Ülker Stadyumu’na gitmek için heyecan içinde hazırlandığını dile getiren Yeşil, burada tribünde arkadaşlarıyla birlikte Lugano maçını izleme mutluluğunu yaşadı. ''Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kadıköy'de maç izlemeyi çok istiyordum. Gerçekten unutulmaz bir deneyimdi'' dedi.

Fenerbahçe'ye Olan Sevgisi

Fenerbahçe'ye olan sevgisini bir hastalık olarak tanımlayan Yeşil, bu duygunun her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti. ''Fenerbahçeli olmak bir tutkudur, bu duyguyu sadece biz Fenerbahçeliler anlayabiliriz. Umarım bu sezon şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.