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Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelerek işçi dayanışmasını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:52
Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, görkemli bir şekilde kutlandı. Edirne’de gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Atatürk Bulvarı'nda toplanan konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne yürüyerek dayanışma mesajları verdiler.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, burada yaptığı konuşmada, işçilerin dayanışmasını ve birlikte mücadeleyi kutlayarak, "Üreten, büyüten, mücadele eden ve şehri için çalışan tüm emekçilerin önünde saygıyla eğiliyorum." dedi. Akın, tüm demokratik kitle örgütlerinin bir sesle haykırmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Buradan tüm sendikalarımıza ve emekçilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde belirtti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Trakya Bölge Temsilciliği adına hazırlanan bildiriyi okuyan Çisem Aksoy ise, emeğe, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bir arada olduklarını ifade etti. Bu anlamlı anların ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, programın sunucusu, aynı caddede restorasyon çalışması yapan işçilere selam göndererek onların bayramını kutladı. Programa; CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Kutlamalar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Lüleburgaz eski hükümet konağı önünde toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında yapılan konuşmaların ardından, grup sloganlar atarak, coşkuyla müzik eşliğinde eğlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanarak, işçi haklarına vurgu yapıldı.

Tüm bu etkinlikler, Trakya'da işçilerin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirerek, güçlü bir mesaj verilmesini sağladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen...

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

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