Trakya'da AK Parti'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki AK Parti teşkilatları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların hakları ve başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:21
Trakya'da AK Parti'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Trakya'da AK Parti'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki AK Parti teşkilatları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne'de Kadınların Başarısı

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, parti binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türk kadınının Cumhuriyet ile birlikte birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu belirtti. Hatipoğlu, bu hakların tam olarak uzun yıllar kullanılamadığını vurguladı ve "7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında %4,1 olan parlamentodaki kadın oranı, 2002 yılına kadar hiç aşılamadı. Bugün bu oran %20'ye ulaştı." dedi.

Kadınların, siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstlendiğinin altını çizen Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla AK Parti hükümetlerinin kadına karşı şiddet, eğitim ve ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda anlamlı adımlar attığını dile getirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Mesajlar

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, yaptığı açıklamada, emek veren ve alın teri döken tüm kadınların gününü kutlayarak, 8 Mart'ın kadınların mücadelelerinin sembolü olduğunu ifade etti. Genim, "Onların emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin ise, kadınların toplumun temel direği olduğunu ifade ederek, kadın hakları konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Ergin, "Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak, alın teriyle fedakarca çalışan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, 8 Mart Dünya...

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla parti binasında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, 8 Mart Dünya...

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla parti binasında açıklamalarda bulundu.

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