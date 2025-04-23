Trakya'da Coşkulu 23 Nisan Kutlamaları

Trakya'da 23 Nisan Bayramı Törenlerle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, her üç ilde de çocukların neşesi ve katılımcıların heyecanıyla doldu.

Edirne'de Anma ve Kutlama

Edirne'de, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğrenciler anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Yılmaz, yaptığı konuşmada çocukların Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine vurgu yaparak, "Bu anlamlı bayram, sizlerin ne kadar değerli olduğunun ve ülkemizin sizlere ne denli güvendiğinin göstergesidir" dedi.

Bunun yanı sıra Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Edirne'de ağırlanan öğrenci grupları, yöresel kıyafetleriyle törene renk kattı.

Kırklareli'nde Duygusal Anlar

Kırklareli'nde ise Atatürk Anıtı'nda yapılan törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun anıta çelenk sundu. Dualarla ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Vali Uğur Turan koltuğunu temsili olarak öğrencileri temsil eden Hamdi Helvacıoğlu ve Yarkın Yıldırım ile Elif Asya Gökmen'e devretti. Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteriler sunduğu tören, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'da Şenlik Atmosferi

Tekirdağ'da ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören, sahil dolgusundaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından düzenlenen gösterilerle devam etti. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, TBMM'nin 105. kuruluş yılını kutlarken, 23 Nisan'ın çocuklara verildiğinin altını çizdi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı bayramı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini belirtti.

Törende, öğrenci gösterileri ve şiirler oldukça ilgi topladı. Ayrıca, Vali Recep Soytürk, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve diğer protokol üyeleri de katılarak etkinliğin coşkusuna ortak oldular.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.