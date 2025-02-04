Trakya'da Gübre Satışı Denetim Altında

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gübre satışı yapan bayilere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlatılan bu denetim süreci, Türkiye genelinde üç hafta boyunca devam edecek.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşımını sağlamak ve taklit ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla gübre bayilerini denetledi. Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatlandırmalarını ve son kullanım tarihlerini titizlikle inceledi.

Denetim sürecinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ Denetimleri

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kentteki gübre bayilerine yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlerde, gübrelerin ambalajları, barkod bilgileri, etiket içerikleri ve depolama şartları gibi konulara dikkat edildi.

Benzer şekilde, Tekirdağ'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrollere katıldı. Bu denetimlerin amacı, bölgedeki gübre satışlarının güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.