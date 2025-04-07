Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı

Trakya'da Nisan'da Kar Yağışı Şaşırttı

Nisan ayında etkili olan kar yağışı, Trakya'da yaşayan vatandaşları beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı hızla etkisini artırırken, Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, kent merkezinde de görünürlüğü etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda temizlik ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı 1 derece seviyesinde seyrederken, akşam saatlerinde kar yağışının yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Vatandaşlardan Şaşırtan Yorumlar

Nisan ayında kar yağışı ile karşılaşan bazı vatandaşlar ise bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. 78 yaşındaki İrfan Dağlı, "Nisan ayında havalar bahar havasıdır. Mevsimler de değişti. Hayret ediyorum bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım." diyerek duygularını ifade etti.

Meryem Özer, sabah namazına kalktığında karşılaştığı kar yağışından hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini belirtti. Özer, "Bu yıl kar yağışına hasret kaldık, bu yağış su kaynakları ve çiftçiler açısından oldukça faydalı olacaktır," dedi.

Bunun yanı sıra, 73 yaşındaki İbrahim İhmal de nisan ayında ilkbaharı beklerken kış ortamı ile karşılaşmanın kendisini şaşırttığını söyledi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Edirne'de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü karla kaplandı.

Edirne'de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü karla kaplandı.