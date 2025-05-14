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Trakya'da Sağlık Turizmi Çalışmaları Hız Kesmiyor

Trakya'da sağlık turizmini artırma hedefiyle Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan temsilciler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:06
Trakya'da Sağlık Turizmi Çalışmaları Hız Kesmiyor

Trakya'da Sağlık Turizmini Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Trakya'da sağlık turizmini geliştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen sağlık sektör temsilcileri, sağlık kurum yöneticileriyle bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çalışmaların Amacı ve Geleceği

Trakya Kalkınma Ajansı Hizmetler ve İhracat Birim Başkanı Gamze İnan Sarıca, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, dört ülkeden gelen temsilcilerin Çorlu'daki sağlık kurumlarıyla görüşmelere başladığını belirtti. Sarıca, "Ajans olarak, 2017 yılından bu yana bölgemizdeki sağlık turizmini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 2020 yılında bu çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında birleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle Balkan ülkelerinden daha fazla hastaya sağlık hizmeti etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin hizmet ihracatına katkı sağlamasını amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Derneklerin Katkıları

Tekirdağ Sağlık Müdür Yardımcısı ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Op. Dr. Mustafa Dönmez ise derneklerinin yaklaşık beş yıldır sağlık turizmini artırmak için önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Dönmez, katılımcılarla iş geliştirmeye yönelik görüşmelerin devam edeceğini ve toplantıların Trakya illerindeki özel hastanelerde sürdürüleceğini dile getirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen sağlık sektör temsilcileri sağlık kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen sağlık sektör temsilcileri sağlık kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

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