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Trakya’da Sıcak Hava Rekor Kırıyor, Edirne Boşaldı

Edirne'de 40 dereceyi bulan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sokakların boş kalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:33
Trakya’da Sıcak Hava Rekor Kırıyor, Edirne Boşaldı

Trakya'da yaz sıcakları etkisini artırarak sürdürüyor. Özellikle Edirne'de 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar adeta boş kaldı. Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaç gölgelerinde zaman geçiriyor.

Gölgelik alanların bol olduğu Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'ne akın eden Edirneliler, nehir kıyısındaki kafelerde oturarak ağaç gölgelerinde piknik yapma imkânı buldular. Çocuklar ise parkta serinleyerek oyun oynuyor.

Kübra Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada sıcak havaların oldukça bunaltıcı hale geldiğini ifade etti. Günaydın, "Hava sıcaklığı 40 derece hissediliyor, serinlemek için buraya geldik. Oturma alanları gölgede, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu sıcaklarda herkese burayı tavsiye ederiz." dedi.

Erhan Akar da Millet Bahçesi'nde ailesiyle birlikte sıcaktan etkilenmeden keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Mehmet Kaya ise son 10 yılın en sıcak döneminin yaşandığını vurguladı. Kaya, genellikle sıcak havalarda kapalı çarşıyı tercih ettiklerini söyledi: "Kapalı çarşılar gayet serin. Havalar çok sıcak, elimizden su eksik olmuyor gün boyunca." dedi.

Kırklareli'nde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Burada da sıcaktan bunalanlar ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı. Dışarıda çalışan bazı vatandaşlar, bina ve ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

Tekirdağ'da ise sıcaklık 34 dereceye ulaştı. Çeşitli parklarda, bahçelerde ve cami avlularında serinlemeye çalışan vatandaşlar, sahil bölgelerinde denize girerek ferahlama yolunu seçti. Sıcak havadan dolayı Hükümet Caddesi ile sahil dolgu alanı oldukça sakin göründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor....

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da 34 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor....

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da 34 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

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