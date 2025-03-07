Trakya'daki Camilerde Ramazanın İlk Cuma Namazı İkram Edildi

Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki camilerde ramazanın ilk cuma namazı coşkuyla kılındı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:09
Trakya'daki Camilerde Ramazanın İlk Cuma Namazı İkram Edildi

Ramazan Coşkusu Trakya'da Yaşandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı dualarla kılındı. Edirne'de, vatandaşlar, ramazanın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerde yoğun bir şekilde bir araya geldi.

Yoğun Katılım ve Geleneksel Hutbe

Özellikle Eski Cami, bu önemli günde yoğun ilgi gören camiler arasında yer aldı. Eski Cami'nin Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, geleneksel bir uygulama olarak hutbeye kılıçla çıktı.

Tatlı, hutbede, ramazanın iyilik ve hoşgörü ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım. Yüreğimizi kardeşimize, kapımızı komşumuza açalım, bu ramazan ve her zaman," şeklinde ifadeler kullandı.

Diğer İlllerdeki Namazlar

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar, ramazan ayının bu özel cuma namazında camileri doldurarak manevi bir atmosfer oluşturdu. Herkes, bu özel günde bir araya gelerek, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmiş oldu.

Edirne'deki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk...

Edirne'deki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Eski Cami de vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği camiler arasında yer aldı.

Edirne'deki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk...

Edirne'deki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Eski Cami de vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği camiler arasında yer aldı.

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