Trakya Kalkınma Ajansı 'Yeşil Dönüşüm'le KOBİ'lere 240 milyon TL destek

Trakya Kalkınma Ajansı, Yeşil Dönüşüm projesiyle KOBİ'lerin su ve enerji verimliliğine yönelik altyapı yatırımlarına 240 milyon TL'ye kadar destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:52
Trakya Kalkınma Ajansı'ndan KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği

Trakya Kalkınma Ajansı, "Yeşil Dönüşüm" Projesi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yenilikçi altyapı yatırımlarına destek vereceğini açıkladı. Proje; su tasarrufu, enerji verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi alanlarda bölge işletmelerine fırsatlar sunuyor.

Destek tutarı, takvim ve kapsam

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kalkınma Ajansı olarak işletmelerimizin daha az su ve enerji tüketmesi, kullandıkları suyun..." ifadelerini kullandı. Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde 26 kalkınma ajansıyla yürütülen projenin işletmelere önemli avantajlar sağladığını belirtti.

Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 2025 yılında mikro ölçekli işletmelere desteğin başladığını, Trakya'da 240 milyon liralık finansman desteğini mikro işletmelere ve KOBİ'lere vermeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca, "Mikro işletmelerin başvurularını aldık. 40 milyon lira ödemeyi açtık. Kasım ve aralık aylarında KOBİ'lere yönelik 200 milyonluk desteği de açıklayarak projeleri almaya devam edeceğiz." dedi.

İklim değişikliği, su yönetimi ve eğitim

Şahin, dünyanın kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak işletmelerin suyu tasarruflu kullanması ve suyu yeniden değerlendirmeleri için önemli destekler sağladıklarını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm kurumların işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Trakya bölgesinin su kıtlığına dikkat çeken Şahin, "Trakya suyun kıt olduğu, suyun önemli olduğu bir yer. Kalkınma Ajansı olarak işletmelerimizin daha az su ve enerji tüketmesi, kullandıkları suyun geri kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan finansman desteği sağlarken, yol gösterici, akıl verici metotlarla mavi ve beyaz yakalı çalışanlar için eğitimler de düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin hedefleri

Şahin, projenin 7 yıl süreceğini ve sürdürülebilir istihdam yaratan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek çalışmaların destekleneceğini sözlerine ekledi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

