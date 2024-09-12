Trakya'nın Geleneksel Pavli Panayırı Başladı

114. Pavli Panayırı Açıldı

Trakya'nın köklü geleneği Pavli Panayırı, 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

1910'dan Bugüne

Yörede Pavli adıyla bilinen Pehlivanköy Panayırı, 1910 yılında Sultan Abdülhamit'in fermanıyla hayata geçirilmiştir. Bu yıl 114. kez düzenlenen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda yapılan bir törenle başlamıştır.

Tören ve Konuşmalar

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehter takımı ve bando ekipleri gösteri gerçekleştirmiştir. Kırklareli Valisi Birol Ekici, konuşmasında panayırlara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, Pavli Panayırı'nın Kırkpınar Yağlı Güreşleri kadar heyecan verici olduğunu belirtti. Ekici, panayırı uluslararası boyuta taşımak için de çaba göstereceklerini ifade etti.

Yerel Ürünlerin Tanıtımı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, panayırın yöre halkının kaynaşmasına ve ürünlerini sergileyebilmesine olanak sağladığını dile getirdi. Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de katılımcılara teşekkür etti.

Panayırda Eğlence ve Yöresel Lezzetler

Pavli Panayırı, Ergene Nehri kenarında kurularak, açık hava lokantaları ve lunapark ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Yöre halkı, yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını burada satışa sunuyor. Ayrıca, Roman vatandaşlar, kendi eğlence kültürleri ile panayırın neşesini artırmaktadır.

Panayır süresince konaklamalar traktör römorklarında yapılırken, halk oyunları ekipleri de gösterilerini sergileyerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmaktadır.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Protokol üyeleri panayırın açılış kurdelesini kesti.