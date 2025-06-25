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Trakya Üniversitesi'nde Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni Coşkusu

Trakya Üniversitesi'nde akademik terfi ve ödül töreni gerçekleştirildi; Rektör Hatipler, başarıya ulaşmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:49
Trakya Üniversitesi'nde Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni Coşkusu

Trakya Üniversitesi'nde Ödül Töreni Yapıldı

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren akademisyenler için "Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni" düzenlendi. Tören, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Balkan Senfoni Orkestrası'nın konseri eşliğinde devam ederken; TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, ödül kazanan akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Rektör Hatipler, yapılan törenin üniversitenin bilimsel faaliyetlere verdiği önemi açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bilimin Temsili

Hatipler, her akademik yükseltmenin yıllarca süren bir emek, sabır, sorgulama ve üretimin sonucu olduğunu dile getirdi. "Ödüller, araştırmaların ve projelerin toplumla buluşan bilgiyi temsil ettiğini" sözlerine ekleyerek, akademik yolculuğun sabır ve disiplin üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Genç Araştırmacılara İlham

Rektör Hatipler, "Bu yolculukta her akademik terfi, sadece unvan değişikliği değil, aynı zamanda bilimsel sorumluluğun genişlemesi ve araştırma etiğine olan bağlılığın derinleşmesidir," dedi. Ayrıca, ödül alan her akademisyenin, genç araştırmacılara bir ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de, ödüle layık görülen öğretim üyelerini bilimsel üretkenlikleri ve katkılarından dolayı tebrik etti. Konuşmaların ardından öğretim üyelerine belgeleri takdim edildi. Törende ayrıca, üniversitede 40. yılını tamamlayan akademik ve idari personele de teşekkür belgesi verildi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı...

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı çalışmalarda bulunan akademisyenler için "Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı...

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı çalışmalarda bulunan akademisyenler için "Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni" düzenlendi.

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