Trakya Üniversitesi'nde 'Kampüs 4.0' Uygulaması ile Engelli Öğrencilere Destek

Trakya Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm: 'Kampüs 4.0'

Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm çerçevesinde geliştirdiği 'Kampüs 4.0' uygulamasıyla engelli öğrencilerin kampüs hayatına katılımını artırmayı hedefliyor. Bu yıl eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanılan uygulama, öğrencilerin ders programları, yemekhane menüsü, ulaşım bilgileri ve harita yönlendirmeleri gibi bir çok veriye erişimini sağlıyor.

Geliştirilen Erişilebilirlik Modülleri

Son güncellemelerle uygulamaya entegre edilen görme, işitme ve yürüme engelli öğrenciler için özel erişim modülleri, dijital etkileşimi güçlendiriyor. Görme engelliler için tam sesli kontrol sistemi ile etkileşim artırılırken, işitme engellilere yönelik anlık konuşmaların ve ders içeriklerinin yazıya döküldüğü alt yazı sistemi devreye alındı. Yürüme engelli öğrenciler ise harita üzerinden erişilebilir alanları görebiliyor.

Rektörlerden Destekleyici Açıklamalar

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Kampüs 4.0, akademisyenler ve öğrencilerin ortak bir bilimsel projesi. Bu sistemle dijitalleşme hamlemiz güç kazanıyor ve 'Engelsiz Üniversite' vizyonumuza somut katkılar sağlıyoruz." şeklinde konuştu. Hatipler, engelli öğrenciler için geliştirilen modülle tüm engellerin ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Öğrenci Odaklı Hizmet Anlayışı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, uygulamadaki güncellemelerin engelli öğrencilere büyük avantajlar sağladığını belirterek, "Öğrenciler bir defa sistem giriş yaptıktan sonra otomatik olarak tanınarak, engel türüne göre işlemler başlatılıyor," dedi. TÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın ise uygulamanın hem akademik hem de sosyal alanda öğrenci odaklı hizmet sunduğunu ifade etti.

Engelli Öğrencilere Dijital Çözümler

Uygulamanın engelli öğrencilerin karşılaştığı zorluklara dijital çözümler sunduğunu belirten TÜ Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Sinem Salar, bu yeni özelliklerin öğrencilerin kampüs yaşamını daha erişilebilir hale getirdiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği "Kampüs 4.0" uygulamasına entegre edilen erişilebilirlik özellikleriyle engelli öğrencilerin kampüs yaşamına katılımını kolaylaştırdı. Bu yılki eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanan uygulama, öğrencilerin ders programlarından yemekhane menüsüne, ulaşım bilgilerinden harita yönlendirmelerine kadar birçok veriye erişimini sağlıyor. Yapılan son güncellemeyle uygulamaya, görme, işitme ve yürüme engelli öğrenciler için özel erişim modülleri eklendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği "Kampüs 4.0" uygulamasına entegre edilen erişilebilirlik özellikleriyle engelli öğrencilerin kampüs yaşamına katılımını kolaylaştırdı. Bu yılki eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanan uygulama, öğrencilerin ders programlarından yemekhane menüsüne, ulaşım bilgilerinden harita yönlendirmelerine kadar birçok veriye erişimini sağlıyor. Yapılan son güncellemeyle uygulamaya, görme, işitme ve yürüme engelli öğrenciler için özel erişim modülleri eklendi.