Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği ile mücadelede Trakyalı çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Küresel İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim

Son yıllarda etkisi hissedilen küresel iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde ciddi olumsuzluklar yaşandığını belirten Başer, çiftçilerin topraklarını verimli hale getirme çabalarının yeterli gelmediğini aktardı. Çünkü beklenen verim, iklim koşulları nedeniyle alınamıyor.

Kuraklığın Etkileri

Başer, sonbaharda birçok çiftçinin kuraklık nedeniyle kanola ekili tarlalarını bozmak zorunda kaldığını söyledi. Tekirdağ’da yaklaşık 400 bin dekar alana kanola ekildiğini, bunun önemli bir kısmının yağışların geç gelmesi nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Ayçiçeği Üretimi Tehlikede

Başer, ayçiçeği üretiminin de kuraklıktan etkileneceğini belirterek, "Kuraklık, çiftçiler için büyük bir problem oluşturuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla gelecekte Trakya'da ayçiçeği tarımı oldukça azalacak" dedi. Alternatif olarak, nohut gibi kışlık bitkilerin tarım alanlarına dahil edilmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Baklagiller ve Yem Bitkileri Önerisi

Çiftçilerin tarımsal alanlarda verim artırmak için azot miktarını artıran baklagiller ve yem bitkileri ekmelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başer, Trakya’daki çiftçilere bu yönde adım atmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.