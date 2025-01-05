DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.455.896,9 0,87%

Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi

Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya çiftçilerinin iklim değişikliği nedeniyle alternatif ürünlere yönelmelerini öneriyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:28
Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi

Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği ile mücadelede Trakyalı çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Küresel İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim

Son yıllarda etkisi hissedilen küresel iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde ciddi olumsuzluklar yaşandığını belirten Başer, çiftçilerin topraklarını verimli hale getirme çabalarının yeterli gelmediğini aktardı. Çünkü beklenen verim, iklim koşulları nedeniyle alınamıyor.

Kuraklığın Etkileri

Başer, sonbaharda birçok çiftçinin kuraklık nedeniyle kanola ekili tarlalarını bozmak zorunda kaldığını söyledi. Tekirdağ’da yaklaşık 400 bin dekar alana kanola ekildiğini, bunun önemli bir kısmının yağışların geç gelmesi nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Ayçiçeği Üretimi Tehlikede

Başer, ayçiçeği üretiminin de kuraklıktan etkileneceğini belirterek, "Kuraklık, çiftçiler için büyük bir problem oluşturuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla gelecekte Trakya'da ayçiçeği tarımı oldukça azalacak" dedi. Alternatif olarak, nohut gibi kışlık bitkilerin tarım alanlarına dahil edilmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Baklagiller ve Yem Bitkileri Önerisi

Çiftçilerin tarımsal alanlarda verim artırmak için azot miktarını artıran baklagiller ve yem bitkileri ekmelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başer, Trakya’daki çiftçilere bu yönde adım atmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr....

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
2
Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Hızlı Tren ve Yatırım Müjdesi
4
Rusya: Ukrayna, Kursk'ta Karşı Taarruz Başlattı
5
Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi
6
Erdoğan, Rize'de AK Parti 8. İl Kongresi'nde Konuştu: 'Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşması Bizimle Kolaylaşacak'

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü