Travel Turkey 2025'te Çeşme Rüzgârı: TTI İzmir'de Yoğun İlgi

TTI İzmir 19’uncu kez kapılarını açtı

Türkiye’nin turizm sektörünün önemli buluşmalarından biri olan TTI İzmir – Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, 19’uncu kez kapılarını açtı. Fuarda Çeşme standı, ziyaretçiler ve sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

İZFAŞ ve TÜRSAB organizasyonuyla düzenlenen fuar, 3–5 Aralık tarihlerinde 54 ülkeden ve Türkiye’nin 30 ilinden turizm profesyonellerini ağırlıyor. Bu yıl Çeşme; Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOB ve Alaçatı Turizm Derneği ortak tanıtım çalışmasıyla temsil edildi ve stand ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri oldu.

Açılış kokteyline; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Belediye Başkan Vekili Onur Saatli, ÇEŞTOB Başkanı ve Boyalık Otel Genel Müdürü Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Ilıca Otel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, Çeşme İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Kerman ile sektörün önde gelen temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Sektör temsilcileri fuar süresince bir araya gelerek 2026 sezonu beklentilerini değerlendirdi ve Çeşme’nin turizm potansiyelini güçlendirecek işbirliklerine vurgu yaptı.

Kaymakam Maraşlı: "Çeşme dünyanın en iyi turizm noktalarından biri olabilir"

Açılış kokteylinde konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, TTI İzmir’in İzmir ve Çeşme turizmi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Maraşlı şunları söyledi: "İzmir’imizin Travel Turkey Fuarı başlamış oldu. Çeşme standında tüm turizmcilerimizi görmek, Çeşme turizmine ve gelecek yerli-yabancı misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak açısından çok önemli. Fuarın İzmir için ve özellikle Çeşme için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çeşme sadece Alaçatı’dan ibaret değil; doğal güzellikleri, etkinlikleri ve spor faaliyetleriyle çok geniş bir potansiyele sahip. İzmir’e gelen her 100 kişiden yaklaşık 40’ı Çeşme ve Alaçatı’da konaklıyor. Bu önemli bir veridir. Bunun artmasını, nitelikli ve kaliteli otellerimizin çoğalmasını diliyoruz. Gastronomi, spor turizmi ve diğer etkinlikler bakımından Çeşme’nin uzun ve güzel bir yolu var. Doğru adımlar atmalı, kaliteli yatırımcıları çekmeli ve misafirlerimize en iyi hizmeti sunmalıyız. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde keyifle çalışıyoruz. Çeşme, dünyanın en iyi turizm noktalarından biri olabilir; biz buna inanıyoruz. Kaymakamlık olarak turizmcilerimizin her zaman yanındayız."

ÇEŞME STANDI BU YIL DA EN ÇOK İLGİ ÇEKEN STANT OLDU