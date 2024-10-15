Travis Gienger'dan Dev Bal Kabağı Zaferi

Dev Bal Kabağı Şampiyonu

ABD'nin Minnesota eyaletinden ziraat öğretmeni Travis Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogram ağırlığındaki bal kabağı ile California'da gerçekleştirilen bal kabağı tartma yarışmasını üst üste dörtüncü kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Bal Kabağı Şampiyonası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

San Francisco'nun güneyindeki Half Moon Bay'de düzenlenen 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonası, devasa boyutlardaki bal kabakları ile dolup taştı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, Gienger en yakın rakibini 2,7 kilogramlık bir farkla geçti.

Geçmişteki Başarılarının Sırrı

Gienger, geçen yıl 1 ton 247 kilogramlık bir bal kabağı yetiştirmişti. Bu yıl ise sağlıklı toprak ve iyi beslenmiş bitkilere odaklandığını vurguladı. Ancak, bu yılki yağmurlu ve soğuk sonbaharın, bal kabağının büyümesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.