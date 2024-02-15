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Trendyol halka arz mı oluyor? Trendyol'dan halka arz iddialarına açıklama geldi!

Borsaya açılacak şirketler arasında Trendyol da var. Trendyol halka arz olacak mı? sorusu, son zamanlarda gündemde. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Trendyol'un halka arz süreci hakkında Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin bilgi verdi. Trendyol'un halka arz tarihleri ve talep toplama süreleri henüz belli değil.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:16
Trendyol halka arz mı oluyor? Trendyol'dan halka arz iddialarına açıklama geldi!

Borsa İstanbul'da halka arz olacak şirketlerden biri de Trendyol oldu. E-ticaret sitesi Trendyol, yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arzlardan biri olarak dikkat çekiyor. Trendyol halka arz süreci hakkında Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin bilgi verdi.

Borsa İstanbul'da halka arz olacak şirketler arasında Trendyol da var. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" diye konuştu. Trendyol'un halka arz tarihleri ve süreci henüz netleşmedi. Şirketler, SPK'nın onayıyla talep toplama yöntemiyle halka arz oluyor.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, bu yılın gelirlerinin yüzde 20'sinin uluslararası kaynaklı olacağını ifade etti. Çetin, "Halka arz aşamasında gelirimizin en az yüzde 50’si uluslararası olmalı" diye ekledi. Çetin, Körfez bölgesinde bu yıl 1 milyon aktif müşterileri bulunduğunu, yıl sonuna kadar 6 milyon aktif müşteri sayısına erişmeyi planladıklarını belirtti ve "Hayalim 10 milyona en kısa sürede ulaşmak" dedi.

Çetin, geçen yıl dolar cinsinden yüzde 50 civarında büyüdüklerini söyledi. Çetin, bu yıla da çift haneli büyüme oranıyla girdiklerini ifade etti. Çetin, işlerini uluslararası boyuta taşımak istediklerini dile getirdi.

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