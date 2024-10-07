Trevi Çeşmesi'nde Kapsamlı Bakım Çalışmaları Başlıyor

Trevi Çeşmesi'nde Tarihi Bakım Başlıyor

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra kapsamlı bir bakım sürecine giriyor.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, tarihi çeşmede bakım ve onarım işlemleri için gerekli inşaat faaliyetleri şu anda başlamış durumda. Yabani otların, kalker birikintilerinin ve merdiven taşlarının temizlenmesi gibi işlemler ile çeşitli onarımlar yapılacak.

AB Destekli Proje

Bu projede İtalya'nın Avrupa Birliği'nden aldığı Kovid-19 toparlanma fonu finansman kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca, bakım çalışmaları süresince Trevi Çeşmesi çevresinin şeffaf bariyerlerle kapatılacağı ve portatif köprülerle ziyaretçilere heykelleri görme imkanı sağlanacağı belirtiliyor.

Bakım Süreci ve Ziyaretçi Düzeni

Bakım çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, bu sürecin ardından 2025 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren bir bilet sisteminin devreye alınabileceğini duyurdu. Bu sistemle, yıllık 4 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Trevi Çeşmesi'nde daha düzenli bir deneyim sağlanması hedefleniyor.

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, bu sistemin kamu güvenliğini artıracağını belirterek ziyaretçilere daha bilinçli bir deneyim sunma amaçlarını dile getirdi.

Bakım Maliyeti ve Geçmişi

Bakım maliyetinin 327 bin avronun üzerinde olmasının beklendiği bildiriliyor. Trevi Çeşmesi, 1732 yılında İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından inşa edilmiştir ve son kapsamlı tadilatını 2014-2015 yıllarında geçirmiştir.

Trevi Çeşmesi, Roma'yı ziyaret eden turistlerin dilek tutmak için madeni paralarını attıkları bir nokta olarak biliniyor. Bakım süresince ziyaretçiler, kapalı olduğu için paralarını çeşme etrafında konulan sepetlere atabilecekler.