Trevi Çeşmesi'nde Portatif Yürüyüş Yolu Açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmaları sırasında ilginç bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin heykelleri yakından inceleyebilmesi amacıyla havuz kısmında bir portatif yürüyüş yolu kuruldu.

Roma Belediyesi tarafından başlatılan bakım çalışmaları, çeşmenin her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, yeni yürüyüş yolunun açılışı sırasında yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin çalışmalardan etkilenmeden Trevi Çeşmesi'ni farklı bir perspektiften görme fırsatı bulacağını belirtti.

Gualtieri, portatif köprü ve dilek parası atılması için oluşturulan havuzun, 2014 yılındaki restorasyon sırasında da yapıldığını hatırlatarak, mevcut eleştirilerin sebepsiz olduğunu savundu. “Bu, bakım çalışmaları sırasında bile turist çekmenin bir yolu,” diyen Gualtieri, köprünün, çeşmeyi hayranlıkla görme imkanını sunduğunu vurguladı.

Trevi Çeşmesi'ndeki bakım çalışmalarının yılbaşına kadar tamamlanması hedefleniyor. Ziyaretçilerden gelen ilk yorumlar ise oldukça olumlu. Çekya'dan gelen Hana Gavlasova, “Portatif köprü olmaması yerine olması daha iyi. Başka bir açıdan görme imkanı sağlıyor,” diyerek deneyimini aktardı.

Bursa'dan gelen Ceyhan Deniz ise, “Tarihi eser olduğu için dönem dönem bakım gerekiyor. Bu durum turistlerin erişimini kolaylaştırıyor,” ifadelerini kullandı. Yunan turist Zeta, tadilattan sonra daha iyi fotoğraflar çekmeyi umduğunu dile getirdi.

Son olarak, Azerbaycan'dan gelen Aydan, çeşmeyi bu kadar yakından görmenin çok güzel olduğunu belirtti ve “Önce kapalıymış gibi düşündüm, ancak gelince daha yakından görme fırsatım oldu,” şeklinde konuştu.

Trevi Çeşmesi, 18. yüzyılda İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından inşa edilmiştir. Son olarak 2014 yılında lüks eşya markası Fendi tarafından sponsorluğuyla kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir.

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi'nde (Fontana di Trevi) kapsamlı bakım çalışmaları sürerken, ziyaretçilerin çeşmenin heykellerini yakından görebilmesi için havuz kısmına kurulan portatif yürüyüş yolu açıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi'nde (Fontana di Trevi) kapsamlı bakım çalışmaları sürerken, ziyaretçilerin çeşmenin heykellerini yakından görebilmesi için havuz kısmına kurulan portatif yürüyüş yolu açıldı.