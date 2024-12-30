Trinidad ve Tobago'da Olağanüstü Hal İlanı

Trinidad ve Tobago'da artan suç oranları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Hükümet, güvenliği yeniden sağlamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:28
Trinidad ve Tobago'da Olağanüstü Hal İlanı

Trinidad ve Tobago'da Olağanüstü Hal İlanı

Karayipler'in cennet köşelerinden biri olan Trinidad ve Tobago, son dönemde artan suç oranları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Ülke hükümetinden yapılan resmi açıklamada, suç faaliyetlerindeki artış göz önüne alınarak böyle bir karar alındığı bildirildi.

Devlet Başkanı Christine Carla Kangaloo, Başbakan Keith Rowley'nin önerisi doğrultusunda, ülkede güvenliğin yeniden sağlanması adına bu adımın atıldığını ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu karar, başkent Port of Spain'e bağlı Laventille Mahallesi'nde meydana gelen ve beş kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bir iş yeri saldırısı sonrasında hükümetin acil eyleme geçmesiyle ortaya çıktı.

İki adadan oluşan Trinidad ve Tobago, Latin Amerika ve Karayipler'de cinayet oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında sayılıyor. Güvenlik raporlarına göre, son dönemdeki ölümlerin büyük bir kısmı çete saldırıları ve uluslararası organize suç gruplarıyla bağlantılı olaylardan kaynaklanıyor.

2024 yılının başından bu yana, ülkede gerçekleştirilen saldırılarda 620'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu durum, hükümeti daha sert önlemler almaya zorladı.

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