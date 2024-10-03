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Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor

Araştırma, ABD'de tropik siklonların dolaylı ölümlerin doğrudan ölümlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:14
Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor

Tropik Siklonlar ve Sağlık Sorunları

Son yıllarda ABD genelinde yapılan bir araştırma, tropik fırtına ve kasırgaların yol açtığı can kayıplarının dolaylı etkilerinin, doğrudan ölümlere kıyasla çok daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın Bulguları

1930-2015 yılları arasında ABD'yi etkileyen 501 tropik siklonun incelendiği çalışmada, bu doğal afetler sonrası ortaya çıkan sağlık sorunlarının binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu belirlendi. Çalışmayı yürüten araştırmacılar, tropik siklonların vurduğu eyaletlerde, afet öncesi ve sonrasındaki ölüm oranlarını analiz ederek, bu olayların ortalama 7 bin 170 ila 11 bin 430 kişi arasında erken ölüme sebep olabileceğini ortaya koydu.

Ekonomik Sorunların Sağlık Üzerindeki Etkisi

Araştırmada, doğal afetlerin neden olduğu fiziksel ve zihinsel yıpranmaların yanı sıra, hasar gören endüstriyel tesislerden kaynaklanan kimyasal salınımların da dolaylı ölümler üzerinde etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, afet sonrası yaşanan ekonomik sorunların da halk sağlığına doğrudan veya dolaylı etkileri olduğu kaydedildi.

Uzman Görüşleri

California Berkeley Üniversitesi'nden Çevresel Ekonomi Uzmanı Rachel Young, araştırma sonuçlarının kendilerini şaşırttığını belirtti. Young, "Kasırgalar ve tropik fırtınaların halk sağlığı üzerindeki etkisi, düşündüğümüzden çok daha büyük. İnsanlar bu olaylardan sonra uzun süre ölüm riski altındalar" dedi. Ayrıca, bu tropik siklonların bölge halkı üzerinde olumsuz etkilerinin bazı durumlarda 15 yıl sürebileceğini sözlerine ekledi.

Geçmişte Yaşanan Kayıplar

Resmi verilere göre, son elli yılda ABD'de tropik siklonların doğrudan yol açtığı can kaybı ortalaması sadece 24. Ancak, geçtiğimiz hafta Florida'nın kuzeybatı kıyılarına 225 kilometre hızla ulaşan Helene Kasırgası, 160'tan fazla insanın hayatını kaybetmesine ve birçok eyalette büyük zarara yol açmış durumda.

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