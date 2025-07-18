TRT Genel Müdürü Sobacı’dan ‘TRT 12 Punto’ Resepsiyonu

TRT 12 Punto kapsamında önemli buluşma
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu ‘TRT 12 Punto’ etkinliği kapsamında Feriye'de düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Etkinliğe, Türkiye'deki sinema sektöründen pek çok ünlü isim de katıldı.
Kültür ve sanatın önemi
Resepsiyonda konuşan Sobacı, TRT'nin kurumsal vizyonunun ‘TRT 12 Punto’ gibi etkili ve saygın platformların oluşumundaki en temel unsur olduğunu dile getirerek, "Hikayelerimizi küresel düzeyde görünür kılmaya odaklanıyoruz," dedi. Bu doğrultuda, TRT'nin kültür ve sanat alanına verdiği önemi vurguladı.
Uluslararası başarılar ve ödüller
Mehmet Zahid Sobacı, son yıllarda TRT ortak yapımı filmlerin uluslararası festivallerde önemli ödüller kazandığını belirtti. “Yalnızca geçen yıl 37 TRT ortak yapımı film, 207 festivalde 101 ödül kazandı”466 olduğunu ve Türk sinemasında önemli bir yeri olduğunu belirtti.
Sinema endüstrisinde yeni isimler
12 Punto etkinliğinin, cineasta ve yapımcıları bir araya getirerek yeni eserlerin doğmasına olanak sağladığını kaydeden Sobacı, “Sektöre yeni isimler katmak, güçlü eserler kazandırmak istiyoruz” Sobacı, vicdani ve toplumsal sorumluluk taşıyan yönüyle sinemanın güçlü bir zemin sunduğunu belirterek, Filistin sinemasına özel bir alan ayırdıklarını ifade etti. “Bu duygu dolu sinema kültürüne görünürlük kazandırmak amacıyla bu yıl da Filistin sinemasına ayrı bir yer verdik,” 12 Punto, 20 Temmuz'da gerçekleştireceği ödül töreni ile sona erecek. Ödül töreninde seçilen projelere ‘TRT Ortak Yapım Ödülü’, ‘TRT Ön Alım Ödülü’‘TRT Proje Geliştirme Ödülü’TRT 2'den canlı yayınlanacak. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı.
Filistin sinemasına destek
Ödül Töreni Detayları
Sobacı, vicdani ve toplumsal sorumluluk taşıyan yönüyle sinemanın güçlü bir zemin sunduğunu belirterek, Filistin sinemasına özel bir alan ayırdıklarını ifade etti. “Bu duygu dolu sinema kültürüne görünürlük kazandırmak amacıyla bu yıl da Filistin sinemasına ayrı bir yer verdik,” 12 Punto, 20 Temmuz'da gerçekleştireceği ödül töreni ile sona erecek. Ödül töreninde seçilen projelere ‘TRT Ortak Yapım Ödülü’, ‘TRT Ön Alım Ödülü’‘TRT Proje Geliştirme Ödülü’TRT 2'den canlı yayınlanacak. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı.
12 Punto, 20 Temmuz'da gerçekleştireceği ödül töreni ile sona erecek. Ödül töreninde seçilen projelere ‘TRT Ortak Yapım Ödülü’, ‘TRT Ön Alım Ödülü’‘TRT Proje Geliştirme Ödülü’TRT 2'den canlı yayınlanacak.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi. Sobacı, Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda konuşma yaptı.