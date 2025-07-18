TRT Genel Müdürü Sobacı’dan ‘TRT 12 Punto’ Resepsiyonu

TRT 12 Punto kapsamında önemli buluşma

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu ‘TRT 12 Punto’ etkinliği kapsamında Feriye'de düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Etkinliğe, Türkiye'deki sinema sektöründen pek çok ünlü isim de katıldı.

Kültür ve sanatın önemi

Resepsiyonda konuşan Sobacı, TRT'nin kurumsal vizyonunun ‘TRT 12 Punto’ gibi etkili ve saygın platformların oluşumundaki en temel unsur olduğunu dile getirerek, "Hikayelerimizi küresel düzeyde görünür kılmaya odaklanıyoruz," dedi. Bu doğrultuda, TRT'nin kültür ve sanat alanına verdiği önemi vurguladı.

Uluslararası başarılar ve ödüller

Mehmet Zahid Sobacı, son yıllarda TRT ortak yapımı filmlerin uluslararası festivallerde önemli ödüller kazandığını belirtti. “Yalnızca geçen yıl 37 TRT ortak yapımı film, 207 festivalde 101 ödül kazandı”466 olduğunu ve Türk sinemasında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Sinema endüstrisinde yeni isimler