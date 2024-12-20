TRT'nin 'tabii' Platformu Uluslararası Yayına Başlıyor

TRT'nin 'tabii' Platformu 2025'te Global Yolculuğa Başlıyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dijital platformları olan tabii'nin ilk uluslararası açılımının Orta Doğu'ya olacağını açıkladı. Sobacı, bu sürecin sonunda tüm TRT içeriklerinin dünya genelinde erişilebilir hale geleceğini belirtti.

Yaşama Geçirilen Farklılıklar

Mehmet Zahid Sobacı, tabii'nin kuruluş amacı hakkında, "Biz, tabii'yi hayata geçirirken her yaştan ve her gruptan izleyiciye hitap etmeyi hedeflemiştik. Aynı zamanda içerik çeşitliliğini sağlamayı da öncelikli kriterlerimiz arasında belirlemiştik" dedi. Sobacı, 'Gassal' dizisinin de bu çeşitliliğin bir yansıması olduğunu vurguladı.

İzleyici İlgisi ve Tabii'nin Rolü

TRT'nin dizilerine olan ulusal ve uluslararası ilgiyi değerlendiren Sobacı, "TRT ne yaparsa yapsın, tüm içeriklerinde insanı merkeze alıyor. Tabii platformunun bu teveccühü arttırdığına inanıyorum" diye konuştu. Türkiye'deki yapımcı ekosisteminde de tabii'nin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Sobacı, Türkiye'de üretilen içeriklerin gücünü artırdıklarını belirtti.

'Gassal' dizisinin Teması

Mehmet Zahid Sobacı, 'Gassal' dizisinin kara mizah ile dramayı ustalıkla harmanladığını belirtti. Dizi, baş karakter 'Baki'nin yaşamı sorgulaması ve toplumsal hayatla etkileşimini ele alıyor. Bu dizi, modern hayatın yalnızlık ve toplumsal baskı kavramlarını işleyerek dikkat çekiyor.

Uluslararası Açılım Tarihi

Sobacı, tabii'nin uluslararası açılımının 2025 Ocak ayında gerçekleştirileceğini ve bu sürecin ardından tüm TRT içeriklerine global ölçekte erişim imkanı sağlanacağını duyurdu.