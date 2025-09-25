TRT ortak yapımı 7 film Altın Koza ve Altın Portakal'da yarışacak

TRT ortak yapımı filmler Adana ve Antalya yarışmalarında
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı toplam 7 film bu yıl iki önemli festivalin ulusal yarışmalarında yer alacak. Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül tarihlerinde, Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Adana Altın Koza'da yarışacak filmler
Adana Altın Koza Film Festivali'nde TRT ortak yapımı İdea ve Prosedür filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak.
İdeanın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, yapımcısı Vildan Erşen. Film, 12 Punto 2020'de TRT ortak yapım ödülü kazandı ve Cannes Film Festivali'nin Cinefondation L'Atelier film geliştirme programına seçildi.
Prosedürün yönetmeni Rabia Özmen, yapımcısı Cemil Nazlı. Film, dünya prömiyerini yaptığı Saraybosna Film Festivali'nin ardından Türkiye prömiyerini Adana Altın Koza'da yapacak ve 12 Punto 2023'te TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanmıştı.
Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışmada gösterilecek filmler
Aldığımız Nefesin yönetmeni Şeyhmus Altun. Filmin dünya prömiyeri 50. Toronto Film Festivalinde gerçekleştirildi; yönetmenin ilk filmi olup 12 Punto 2023 finalistlerinden oldu.
Kantonun yönetmeni Ensar Altay. Film, dünya prömiyerini 27. Şangay Film Festivalinde yaptı. Altay, ödüllü belgeselleriyle tanınıyor ve Kanto onun ilk uzun metraj kurmacası.
Kesilmiş Bir Ağaç Gibinin yönetmeni Tunç Davut. Yapım 12 Punto 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanmıştı.
Sahibinden Rahmeti yönetenler Gözde Yetişkin ve Emre Sert. Film, 12 Punto 2021'de TRT Ortak Yapım Ödülü aldı ve dünya prömiyerini Şangay Film Festivalinde gerçekleştirdi.
Tavşan İmparatorluğunun yönetmeni ve yapımcısı Seyfettin Tokmak. Film, dünya prömiyerini yaptığı 28'inci Tallinn Black Nights Film Festivalinde En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı; ayrıca 12 Punto 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülü sahibi olmuştu.