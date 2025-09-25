TRT ortak yapımı 7 film Altın Koza ve Altın Portakal'da yarışacak

TRT ortak yapımı filmler Adana ve Antalya yarışmalarında

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı toplam 7 film bu yıl iki önemli festivalin ulusal yarışmalarında yer alacak. Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül tarihlerinde, Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Adana Altın Koza'da yarışacak filmler

Adana Altın Koza Film Festivali'nde TRT ortak yapımı İdea ve Prosedür filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak.

İdeanın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, yapımcısı Vildan Erşen. Film, 12 Punto 2020'de TRT ortak yapım ödülü kazandı ve Cannes Film Festivali'nin Cinefondation L'Atelier film geliştirme programına seçildi.

Prosedürün yönetmeni Rabia Özmen, yapımcısı Cemil Nazlı. Film, dünya prömiyerini yaptığı Saraybosna Film Festivali'nin ardından Türkiye prömiyerini Adana Altın Koza'da yapacak ve 12 Punto 2023'te TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanmıştı.

Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışmada gösterilecek filmler