TRT Sanatçıları Kayseri'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

TRT Sanatçıları Kayseri'de Sahne Aldı

TRT, milli kültürün yaşatılması ve güçlendirilmesi amacıyla kuruluşunun 60. yılı çerçevesinde "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"ni düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri'de gerçekleştirilen onuncu konser, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Naci Düzel Şefliğinde Unutulmaz Anlar

Konsere, Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Şef Naci Düzel’in yönetimindeki konser sırasında, sahnede yetenekli sanatçılar; Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi performans sergiledi.

Türk Müziğinin Efsaneleri Yeniden Hayat Buldu

Konserde, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses ve Neşet Ertaş gibi Türk müziğinin önemli isimlerine ait eserler dinleyicilere sunuldu. Şarkılara eşlik eden kalabalık, gecenin coşkusunu artırdı.

Konser, sanatçıların performanslarıyla büyük beğeni toplarken, etkinliğin sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı. Bu özel gece, müzikseverlerin aklında unutulmaz anılar bıraktı.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı. Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.