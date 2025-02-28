TRT Tabii’nin Yeni Dizisi 'Yankı: Görünmez El' Gala Gösterimiyle Tanıtıldı

Yankı: Görünmez El İzleyiciyle Buluştu

TRT Tabii'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yankı: Görünmez El', Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala gösteriminde nihayet izleyiciyle buluştu. Gala öncesinde, dizide rol alan oyuncular, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı.

Cihangir Ceyhan'ın Açıklamaları

Başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan, dizinin gerçek bir hikaye üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Gerçek bir hikaye, gerçek argümanlarla yazılmış bir iddiası ve davası olan bir hikaye olduğu için çok cezbetmişti. 1999 yılındaki bazı siyasi ve sosyal gerçekçi olayların paralelinde, hırslarına yenik düşen bir bankacının insan hikayesini anlatıyoruz," dedi.

Sinem Ünsal'ın Karakteri Berrin

Başka bir başrol oyuncusu Sinem Ünsal, hikayenin duygusal derinliğine dikkat çekerek, "Berrin çok güzel şartlarda yetişmiş bir kadın ama hakikati arayan biri. Eray, onun en büyük zaaflarından biri. Bu pür aşkın peşinden sürüklenip gidiyorlar," şeklinde konuştu.

Duygu Sarışın ve Diğer Oyuncuların Vurgusu

Oyuncu Duygu Sarışın, canlandırdığı karakterin etik değerleri doğrultusunda hamleler yaptığını belirtti. Ragıp Savaş ise Cemal karakteriyle ilgili, "Cemal, zeki ve devlete yakın bir karakter. Hepimiz bu hikayenin bir parçası olmaktan heyecan duyduk," dedi.

Yönetmenin Düşünceleri

Yönetmen Ozan Aksungur, projenin kendileri için içlerine sinen bir iş olduğunu ve tüm ekibin bu projeye inandığını belirtti. "Umarım izleyenler de beğenir," diye ekledi.

28 Şubat Sürecine Işık Tutan Bir Hikaye

Dizinin başrollerini Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın gibi önemli isimler de projede yer almakta. Dizi, Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat sürecine ışık tutarak, dönemin ekonomik, siyasi ve medya ilişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Dizinin konusu ise özetle şöyle: Eray, büyük bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışmakta ve hak ettiği terfiyi alamayınca önemli bir karar vermek zorundadır. Ya etik değerlerine sadık kalarak sıradan bir bankacı olarak hayatına devam edecektir ya da güç ve makam için riskli bir yola girecektir.