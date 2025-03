TRT World'den 'Surviving Assad': Suriye Savaşının Korkunç Gerçeklerini Ortaya Koyuyor

TRT World, Suriye'de 13 yıl süren savaşın dehşetini tanıkların gözünden anlatan 'Surviving Assad' isimli belgesel serisi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu belgesel serisi ilk bölümüyle yarın akşam saat 19.30'da TRT World'de yayınlanacak.

Esed ailesinin sonunu hazırlayan ve 13 yıl süren Suriye savaşının korkunç gerçeklerini gözler önüne seren bu belgesel, toplamda 6 bölümden oluşuyor. Seri, Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarını hayatta kalanların ve tanıkların anlatımlarıyla izleyicilere sunuyor.

Her bölümde Suriye'de yaşanan vahşet farklı bir açıdan ele alınarak, kayıpların, işkencelerin ve hayatta kalma mücadelesinin hikayesi aktarılıyor.

Belgeselin ilk bölümü 'It's Your Turn, Doctor', Suriye'deki halk ayaklanmasının fitilini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in trajik hikayesine odaklanıyor. 2011 yılında duvara yazdığı bir cümle nedeniyle işkenceyle öldürülen Hamza'nın ailesi ve dönemin tanıkları, bu olayın perde arkasını izleyicilerin dikkatine sunuyor.