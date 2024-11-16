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TRT World Forum 2024 İstanbul'da Düzenleniyor

TRT World Forum 2024, 29-30 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek. Forumda 150'ye yakın konuşmacı yer alacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:52
TRT World Forum 2024 İstanbul'da Düzenleniyor

TRT World Forum 2024, 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Bu yılki tema ise "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" olarak belirlenmiş durumda.

TRT tarafından organize edilen bu etkinlik, 8. kez hayata geçiyor ve dünya çapında önemli isimleri bir araya getirme amacı taşımakta. Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve dünya gündemindeki kritik konular ele alınacak.

Dünyanın en önde gelen medya forumlarından biri olan TRT World Forum, geçmişte binlerce konuk ve 767 konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl ise 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın uzman katılımcı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin açılışında bir konuşma yapması öngörülüyor. Erdoğan, 2017 yılından bu yana TRT World Forumlarda yer alarak Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

TRT World Forum 2024'te ele alınacak başlıca konular arasında; Orta Doğu ve Gazze, Türkiye, Afrika, Rusya-Ukrayna, politikalar ve diplomasi, jeopolitik, güvenlik, iklim ve enerji, teknoloji, medya ile yayıncılık, uluslararası hukuk ve ekonomi yer alıyor.

Daha fazla bilgi için www.trtworldforum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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