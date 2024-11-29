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TRT World Forum'da Küresel Demokrasinin Geleceği Tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum, küresel demokrasinin geleceğini tartışarak önemli konuları gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:58
TRT World Forum'da Küresel Demokrasinin Geleceği Tartışıldı

TRT World Forum: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla gerçekleştirdiği TRT World Forum, İstanbul'da önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?" başlıklı panelde, pek çok global mesele masaya yatırıldı.

Paneldeki Konuşmacılar

Andrea Sanke moderatörlüğünde yapılan panelde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, eski AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci ve CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta konuşmacı olarak yer aldı.

Kılıç’tan Çarpıcı Açıklamalar

Kılıç, konuşmasında, politikada her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti ve küresel ölçekte insanların ortaklaşan sorunlarla yüzleştiğini vurguladı. İdeolojilerin farklı yorumlanabileceğine dikkat çeken Kılıç, "Bazı yerlerde aşırı sağ olarak görülebilecek bir şey, başka yerlerde merkez sağ olarak görülebilir." dedi.

Kılıç ayrıca, bilgi eksikliği ve yanıltıcı bilgilerin, özellikle gençler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ifade etti. Norveç’teki 2011 saldırısını örnek vererek toplumsal algıların nasıl şekillendiğine değindi.

Josipovic ve Mecacci’nin Vurguları

Eski Cumhurbaşkanı Josipovic, sağ ve sol politikaların bazı ülkelerde nasıl değiştiğini anlatırken, aşırı yönetimlerin insan hakları konusunda yarattığı sorunlara dikkat çekti. Mecacci ise yeni yönetimlerin hukuk, basın özgürlüğü ve yargı konularındaki tutumlarının önemli olacağını belirtti.

Uluslararası Sistem ve Gelecek

Dr. Giannotta, ABD ile AB arasındaki seçimlerin ortak yönlerine değinerek, milliyetçilik ve aşırı sağ görüşlerin yükselişine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası sistemin bazı sorunlara sürdürülebilir çözümler bulamadığını ifade etti.

Forum, katılımcılara küresel politiğin geleceğine dair önemli perspektifler sundu ve demokrasinin geleceği üzerine derin bir tartışma ortamı sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da...

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği "TRT World Forum" etkinliğinde "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?" başlıklı panel düzenlendi. Andrea Sanke (solda) moderatörlüğündeki panelde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sol 2), eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic (ortada), eski AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci (sağ 2) ve CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta (sağda), konuşmacı olarak yer aldı.

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da...

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği "TRT World Forum" etkinliğinde "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?" başlıklı panel düzenlendi. Andrea Sanke (solda) moderatörlüğündeki panelde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sol 2), eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic (ortada), eski AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci (sağ 2) ve CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta (sağda), konuşmacı olarak yer aldı.

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