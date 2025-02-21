TRT World, 'Neo-Nazi Cinayetleri' Belgeseli ile Aşırı Sağ Tehdidini Araştırıyor

TRT World'ün 'Neo-Nazi Cinayetleri' Belgeseli Yarın Yayında

Almanya'daki aşırı sağ tehdidini ve derin yapıları gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen 'Neo-Nazi Cinayetleri' belgeseli, TRT World ekranlarında ve TRT World YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Bu belgesel, Avrupa'nın geçmişindeki karanlık noktaları ve bugüne uzanan irkçı şiddet dalgasını ele alıyor.

Aşırı Sağ Tehdidi ve Devletin Sessizliği

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel Almanya'da aşırı sağ tehdidi, devletin bu saldırılara karşı sessizliği ve örtbas edilen gerçekleri yeniden tartışmaya açıyor. TRT World Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı tarafından hazırlanan belgesel, Almanya'daki ırkçı cinayetlerin perde arkasını, istihbarat bağlantılarını ve "suskunluk duvarını" inceliyor.

'NSU Cinayetleri' ve Derin Yapılar

Hanau'da 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırının yıl dönümünde yayınlanacak olan belgeselin ilk bölümünde, yetkililerin göz ardı ettiği katliamlar ve Almanya'nın en büyük siyasi skandallarından biri haline gelen NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) cinayetleri masaya yatırılıyor.

Aşırı Sağ Tehdidi ve Gerçekler

Belgesel, aşırı sağın büyüdüğü Avrupa'da yetkililerin bu duruma gözlerini kapatmasının yanı sıra, durumu bir parçası haline getirebilme çabalarını tartışıyor. Belgeselde şu sorulara yanıt aranıyor:

"2000-2006 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi hedef alan NSU örgütü, sadece bir grup aşırı sağcının işi miydi, yoksa daha büyük bir planın parçası mı?"

"Cinayetler neden 'mafya hesaplaşması' olarak yansıtıldı?"

"Alman istihbaratının, NSU üyeleriyle bağlantısı var mıydı?"

"NSU'nun işlediği cinayetler sonrası soruşturmalar neden yıllarca yanlış yönlendirildi?"

"Halit Yozgat cinayetinde olay yerinde bulunan istihbarat ajanı Andreas Temme neden korundu?"

"Alman devleti, NSU dosyalarını neden 120 yıl boyunca gizli tutma kararı aldı?"

"Gerçek failler yakalandı mı, yoksa korunanlar hala aramızda mı?"

Adaletin Engellenme Çabaları

TRT World, 'Neo-Nazi Cinayetleri' belgeseli ile Almanya'daki ırkçı şiddeti, devletin bu saldırılarla ilişkisini ve adaletin engellenme çabalarını ortaya koyuyor.

Belgeselin Yayın Tarihleri

Uluslararası alanda dikkat çekmesi beklenen 'Neo-Nazi Cinayetleri: NSU' belgeseli, 22 Şubat'ta Türkiye saatiyle 8.30, 15.30 ve 23.30'da TRT World ekranlarında ve TRT World'un YouTube kanalında yayınlanacak. Ayrıca, belgesel kısa bir süre içinde TRT'nin Türkçe kanalları ile diğer platformlarda da yer alacak.

TRT World, Avrupa'nın geçmişindeki karanlık noktaları ve bugüne uzanan ırkçı şiddet dalgasını belgeselle ele alıyor. Almanya'da aşırı sağ tehdidi, devletin bu saldırılar karşısındaki sessizliği ve örtbas edilen gerçekleri yeniden tartışmaya açan "Neo-Nazi Cinayetleri" belgeseli, yarın izleyiciyle buluşacak. TRT World Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı tarafından hazırlanan belgesel, Almanya'daki ırkçı cinayetlerin perde arkasını, istihbarat bağlantılarını ve "suskunluk duvarını" inceliyor.

TRT World, Avrupa'nın geçmişindeki karanlık noktaları ve bugüne uzanan ırkçı şiddet dalgasını belgeselle ele alıyor. Almanya'da aşırı sağ tehdidi, devletin bu saldırılar karşısındaki sessizliği ve örtbas edilen gerçekleri yeniden tartışmaya açan "Neo-Nazi Cinayetleri" belgeseli, yarın izleyiciyle buluşacak. TRT World Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı tarafından hazırlanan belgesel, Almanya'daki ırkçı cinayetlerin perde arkasını, istihbarat bağlantılarını ve "suskunluk duvarını" inceliyor.