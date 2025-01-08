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Trudeau: Kanada'nın ABD'ye Katılması İhtimali Yok

Başbakan Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılması hakkında kesin bir dille, 'en ufak bir ihtimali yok' dedi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:15
Trudeau: Kanada'nın ABD'ye Katılması İhtimali Yok

Trudeau, Kanada'nın ABD'ye Katılmasının İhtimalini Reddetti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesi hakkında yapılan tartışmalara net bir cevap vererek, Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" vurguladı. Trudeau, bu açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Trump'ın Açıklamalarına Yanıt

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trumpın, Kanada'nın 51. eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarına yanıt veren Trudeau, iki ülkenin uzun yıllardır birbirlerine büyük ticari ve güvenlik faydası sağladığını belirtti.

İstifa Açıklaması ve Parti Liderliği

Trudeau, 6 Ocak tarihinde Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından, hem parti liderliği hem de başbakanlık görevlerinden istisna edeceğini açıkladı.

Trump daha önce, Kanadalıların ABD'nin parçası olmak istediği iddialarını öne sürmüş ve Trudeau için "vali" ifadesini kullanmıştı. Trump, Kanada'nın sahip olduğu büyük ticaret açıkları ve sübvansiyonlar nedeniyle Trudeau'nun istifa ettiğini de söylemişti.

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