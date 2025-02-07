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Trudeau: Trump'ın Gümrük Vergisi Durdurulması Sürebilir

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin gümrük vergisini 30 gün askıya almasına rağmen ek vergilerin gelebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:36
Trudeau: Trump'ın Gümrük Vergisi Durdurulması Sürebilir

Trudeau'dan Gümrük Vergisi Açıklamaları

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin ülkesine getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını ancak Washington'ın ek gümrük vergileri uygulayabileceğini açıkladı. Bu durum, Trudeau'nun Ottawa'daki Kanada Belediyeler Federasyonu (FCM) toplantısında belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında gündeme geldi.

Fentanil ile Mücadele Vurgusu

Trudeau, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusuna da değinerek, fentanil'in yeryüzünden yok edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, ABD'nin yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin durdurulmasının tarife sorununu tamamen ortadan kaldırmadığı uyarısında bulundu.

Trump'ın Gümrük Vergisi Kararları

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trudeau, buna karşılık misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalat için yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları tutarındaki ithalat için 4 Şubat'tan itibaren, 125 milyar Kanada doları tutarındaki ithalat için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kanada'nın Yeni Güvenlik Önlemleri

Trudeau, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik yeni önlemler alacaklarını ifade etti. Kanada hükümeti, 'Fentanil Çarı' atamak üzere taahhütlerde bulunurken, kartelleri terörist olarak listelemek ve sınırda 7/24 gözetim sağlamak gibi adımlar atmayı planladığını duyurdu. Ayrıca, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele için “Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü”nü başlatacaklarını açıkladı.

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